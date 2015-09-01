Москва надеется, что Баку примет участие в Russia Arms Expo-2015

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Москве рассчитывают, что азербайджанская сторона примет участие в выставке Russia Arms Expo-2015.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рассчитываем, что наши азербайджанские друзья примут участие в выставке военно-технической продукции, которая состоится в Свердловской области в сентябре. Представители Азербайджана получили соответствующее приглашение", - сказал министр.

Глава МИД РФ поблагодарил азербайджанскую сторону за великолепную организацию в августе визита трех кораблей Каспийской флотилии в Баку.

Касаясь гуманитарных связей двух стран, Лавров отметил, что это "огромный пласт наших отношений, подчеркивающий близость наших народов и их тягу друг к другу". "Культура, образование - все это нас очень тесно сближает", - подчеркнул он.

Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 пройдет в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.