Морской спецназ ВМС выполнил прыжки с парашютом

Согласно плану боевой подготовки, утвержденному командованием Военно-морских сил (ВМС), морским спецназом ВМС выполнены прыжки с парашютом.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Усложненные прыжки с парашютом с высоты 600 и 1200 метров были успешно выполнены морским спецназом.
Кроме того, были выполнены задачи по десантированию с вертолетов различными способами.
Основной целью проводимых тренировок является поддержание высокого уровня боевой готовности личного состава и совершенствование практических навыков выполнения боевых задач в экстремальных условиях.