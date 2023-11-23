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Морской спецназ ВМС выполнил прыжки с парашютом

Морской спецназ ВМС выполнил прыжки с парашютом Согласно плану боевой подготовки, утвержденному командованием Военно-морских сил (ВМС), морским спецназом ВМС выполнены прыжки с парашютом.
Армия
23 ноября 2023 г. 12:18
Морской спецназ ВМС выполнил прыжки с парашютом

Согласно плану боевой подготовки, утвержденному командованием Военно-морских сил (ВМС), морским спецназом ВМС выполнены прыжки с парашютом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Усложненные прыжки с парашютом с высоты 600 и 1200 метров были успешно выполнены морским спецназом.

Кроме того, были выполнены задачи по десантированию с вертолетов различными способами.

Основной целью проводимых тренировок является поддержание высокого уровня боевой готовности личного состава и совершенствование практических навыков выполнения боевых задач в экстремальных условиях.

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