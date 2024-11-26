О нас

Морской спецназ Азербайджана и Турции выполнил задачи по высадке с вертолета в тыл условного противника

Морской спецназ Азербайджана и Турции выполнил задачи по высадке с вертолета в тыл условного противника На военно-морской базе Аксаз города Мармарис Турецкой Республики продолжаются совместные учения SAT-SAS-2024 с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции.
Армия
26 ноября 2024 г. 18:12
Морской спецназ Азербайджана и Турции выполнил задачи по высадке с вертолета в тыл условного противника

На военно-морской базе Аксаз города Мармарис Турецкой Республики продолжаются совместные учения SAT-SAS-2024 с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно плану, подразделения морского спецназа выполнили задачи по организации круговой обороны и защиты при высадке с вертолета в тыл условного противника на суше.

В ходе учений военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм в выполнении поставленных задач.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSAT-SAS-2024 exercise continues
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə dəniz xüsusi təyinatlıları şərti düşmən arxasına helikopterdən enmə tapşırıqları yerinə yetiriblər

Другие новости из категории

Завершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям Араз-2024
ФотоЗавершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям "Араз-2024"
26 ноября 2024 г. 16:56
Состоялась встреча с делегацией НАТО
Состоялась встреча с делегацией НАТО
25 ноября 2024 г. 19:30
Азербайджан обсудил перспективы развития сотрудничества с НАТО
Азербайджан обсудил перспективы развития сотрудничества с НАТО
25 ноября 2024 г. 16:16
Авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты
Авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты
25 ноября 2024 г. 15:43
Азербайджанские и иранские спецназовцы проводят совместные тактические учения Араз - 2024
ФотоАзербайджанские и иранские спецназовцы проводят совместные тактические учения "Араз - 2024"
25 ноября 2024 г. 12:40
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
24 ноября 2024 г. 14:08
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности армии
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности армии
23 ноября 2024 г. 15:43
Министр: Главой государства созданы все возможности для поддержания боеспособности нашей армии на высоком уровне
Министр: Главой государства созданы все возможности для поддержания боеспособности нашей армии на высоком уровне
23 ноября 2024 г. 15:31
В Минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание
23 ноября 2024 г. 15:07
Азербайджанские пограничники в рамках учений обезвредили условных нарушителей на границе с Грузией
Азербайджанские пограничники в рамках учений обезвредили условных нарушителей на границе с Грузией
22 ноября 2024 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi