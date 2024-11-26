Морской спецназ Азербайджана и Турции выполнил задачи по высадке с вертолета в тыл условного противника

На военно-морской базе Аксаз города Мармарис Турецкой Республики продолжаются совместные учения SAT-SAS-2024 с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции.
Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.
Согласно плану, подразделения морского спецназа выполнили задачи по организации круговой обороны и защиты при высадке с вертолета в тыл условного противника на суше.
В ходе учений военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм в выполнении поставленных задач.