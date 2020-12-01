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Морские пехотинцы вернулись в пункт постоянной дислокации

Морские пехотинцы вернулись в пункт постоянной дислокации Морские пехотинцы Военно-морских сил Азербайджана, проявившие высокий профессионализм в Отечественной войне, завершили свои миссии и вернулись в воинскую часть.
Армия
1 декабря 2020 г. 18:37
Морские пехотинцы вернулись в пункт постоянной дислокации

Морские пехотинцы Военно-морских сил Азербайджана, проявившие высокий профессионализм в Отечественной войне, завершили свои миссии и вернулись в воинскую часть.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны. Был исполнен Государственный гимн в сопровождении военного оркестра.

Командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров от имени руководства Министерства обороны выразил им благодарность за проявленные навыки и профессионализм.

В завершение была сделана фотография на память.

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Версия на английском языке Marines return to place of permanent deployment
Версия на азербайджанском языке ФотоDəniz piyadaları döyüşlərdən daimi dislokasiya məntəqəsinə qayıdıb

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