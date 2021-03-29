Молодые солдаты отправлены на места службы в Отдельной общевойсковой армии

Молодые солдаты, завершившие курсы специальной подготовки в Отдельной общевойсковой армии, были направлены на очередные места службы.
Как сообщили Report в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии, после того, как на церемонии была почтена память шехидов Отечественной войны и прозвучал государственный гимн, выступавшие пожелали молодым солдатам успехов в службе.
После выступлений солдаты продемонстрировали полученные знания и навыки по различным специальностям.
Церемония проводов завершилась торжественным прохождением личного состава.