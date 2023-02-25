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В Шамкире молодые пограничники приведены к присяге

В Шамкире молодые пограничники приведены к присяге В пограничном отряде “Шамкир” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) новобранцы были приведены к присяге.
Армия
25 февраля 2023 г. 09:31
В Шамкире молодые пограничники приведены к присяге

В пограничном отряде “Шамкир” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) новобранцы были приведены к присяге.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

На церемонии минутой молчания была почтена память шехидов, погибших в Отечественной войне за освобождение наших земель от оккупации, а также в сопровождении военного оркестра исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Затем личному составу было передано поздравление начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Церемония приведения к присяге завершилась торжественным маршем новобранцев перед трибуной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənc sərhədçilər and içib

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