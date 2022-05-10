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Выпускники академии ГПС приняли присягу офицеров-пограничников

Выпускники академии ГПС приняли присягу офицеров-пограничников 10 мая состоялась торжественная церемония по случаю 11-го выпуска Академии Государственной пограничной службы (ГПС).
Армия
10 мая 2022 г. 17:06
Выпускники академии ГПС приняли присягу офицеров-пограничников

10 мая состоялась торжественная церемония по случаю 11-го выпуска Академии Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

По информации, участники церемонии сначала посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, почтили его память.

В ходе торжественного мероприятия, организованного на Площади государственного флага, после Государственного гимна и выноса на площадь боевого знамени молодые офицеры торжественно приняли присягу офицеров-пограничников.

Начальник Академии полковник Агиль Бабаев поздравил участников мероприятия.

Память отдавших жизни ради территориальной целостности нашей Родины почтили минутой молчания.

По завершении церемонии начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев встретился с родителями выпускников, затем была сделана памятная фотография с офицерами-пограничниками.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX Akademiyasının gənc zabitləri "Sərhədçi zabit andı”nı qəbul edib

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