Молодые курсанты выполняют упражнения по стрельбе

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В рамках начальной военной подготовки курсанты первого курса Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева выполняют упражнения по стрельбе из стрелкового оружия.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Руководители учебных участков ознакомили личный состав, привлеченный к подготовительным занятиям, с условиями стрельбы и другими требованиями. Кроме практических стрельб, проводимых с целью качественной подготовки будущих офицеров, молодые курсанты выполняют учебные задачи в различных учебных участках.

По итогам упражнений молодые курсанты будут оцениваться согласно достигнутым ими результатам.