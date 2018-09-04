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    Молодые курсанты выполняют упражнения по стрельбе

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В рамках начальной военной подготовки курсанты первого курса Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева выполняют упражнения по стрельбе из стрелкового оружия.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Руководители учебных участков ознакомили личный состав, привлеченный к подготовительным занятиям, с условиями стрельбы и другими требованиями. Кроме практических стрельб, проводимых с целью качественной подготовки будущих офицеров, молодые курсанты выполняют учебные задачи в различных учебных участках.

    По итогам упражнений молодые курсанты будут оцениваться согласно достигнутым ими результатам.

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