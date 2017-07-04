Молодежь отправили на военную службу

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония отправки на срочную действительную военную службу призывников из Зангиланского района.

Как сообщили Report из Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, на церемонии присутствовали заместитель начальника Госслужбы, генерал-майор Новрузали Оруджев, глава Исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов, представители общественности, ветераны карабахской войны, призывники и их родители.

В начале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, затем минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Рамиз Гасанов пожелал, чтобы призывники вернулись к родным как победители.

Генерал-майор Новрузали Оруджев поздравил молодых людей, которые будут исполнять священный долг - охранять Родину.

Он отметил о важности быть дисциплинированными, а также призвал призывников своевременно выполнять приказы и поставленные задачи.

Выступившие ветераны войны, призывники и их родители пожелали молодым людям успехов в военной службе.

В художественной части мероприятия с концертом выступили исполнитель патриотических песен Шемистан Ализаманлы и коллективы самодеятельности Зангиланского района.

Солдаты прошли под флагом Азербайджана, а затем на специально выделенных автобусах их увезли в воинские части.