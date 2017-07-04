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    Молодежь отправили на военную службу

    Выступившие ветераны войны, призывники и их родители пожелали молодым людям успехов в военной службе

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония отправки на срочную действительную военную службу призывников из Зангиланского района.

    Как сообщили Report из Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, на церемонии присутствовали заместитель начальника Госслужбы, генерал-майор Новрузали Оруджев, глава Исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов, представители общественности, ветераны карабахской войны, призывники и их родители. 

    В начале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, затем минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны. 

    Рамиз Гасанов пожелал, чтобы призывники вернулись к родным как победители. 

    Генерал-майор Новрузали Оруджев поздравил молодых людей, которые будут исполнять священный долг - охранять Родину. 

    Он отметил о важности быть дисциплинированными, а также призвал призывников своевременно выполнять приказы и поставленные задачи. 

    Выступившие ветераны войны, призывники и их родители пожелали молодым людям успехов в военной службе. 

    В художественной части мероприятия с концертом выступили исполнитель патриотических песен Шемистан Ализаманлы и коллективы самодеятельности Зангиланского района. 

    Солдаты прошли под флагом Азербайджана, а затем на специально выделенных автобусах их увезли в воинские части. 

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