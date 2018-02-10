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    Молдова ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Азербайджаном

    Соглашение подписано сроком на 5 лет

    Кишинев. 10 февраля. REPORT.AZ/ Молдова и Азербайджан расширяют сотрудничество в военной сфере.

    Как передает Восточноевропейское бюро Report, парламент Молдовы ратифицировал соглашение о сотрудничестве в военной сфере, подписанного между двумя странами в апреле-июне прошлого года в Кишиневе и Баку.

    В соглашении между Молдовой и Азербайджаном нашли свое отражение военно-техническая деятельность, проведение совместных учений в рамках программы НАТО, военное планирование, консультации в связи с организацией миротворческой операции, оказание гуманитарной помощи, проведение культурных и социальных соревнований и мероприятий в военной сфере, и другие вопросы.

    Соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами было подписано сроком на 5 лет.

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