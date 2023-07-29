Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться "Лачын"

Штурмовики Su-25 ML, которые Азербайджан модернизирует совместно с Турцией, будут называться "Лачын".

Штурмовики Su-25 ML, которые Азербайджан модернизирует совместно с Турцией, будут называться "Лачын".

Как сообщает Report, об этом говорилось 29 июля на служебном совещании под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

З.Гасанов отметил важность встреч, состоявшихся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле, и дал конкретные поручения по освоению личным составом принятого на вооружение оружия и боевой техники, изучению огневых возможностей штурмовика Su-25 ML (модернизированный "Лачын") и его эффективному применению при выполнении боевых задач.

Отметим, что 26 июля состоялась церемония подписания контракта по проекту модернизации Su-25 между Министерством обороны Азербайджанской Республики и турецкой компанией TUSAŞ. В церемонии подписания, состоявшейся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23, принимали участие заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов, председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн и другие официальные лица. Основной целью заключения контракта является интеграция "умных" бомб и ракет турецкого производства в самолеты ВВС Азербайджана и выполнение работ по модернизации их авионики.