О нас

Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться "Лачын"

Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться "Лачын" Штурмовики Su-25 ML, которые Азербайджан модернизирует совместно с Турцией, будут называться "Лачын".
Армия
29 июля 2023 г. 12:25
Модернизируемые совместно с Турцией штурмовики Su-25 ML будут называться Лачын

Штурмовики Su-25 ML, которые Азербайджан модернизирует совместно с Турцией, будут называться "Лачын".

Как сообщает Report, об этом говорилось 29 июля на служебном совещании под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

З.Гасанов отметил важность встреч, состоявшихся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле, и дал конкретные поручения по освоению личным составом принятого на вооружение оружия и боевой техники, изучению огневых возможностей штурмовика Su-25 ML (модернизированный "Лачын") и его эффективному применению при выполнении боевых задач.

Отметим, что 26 июля состоялась церемония подписания контракта по проекту модернизации Su-25 между Министерством обороны Азербайджанской Республики и турецкой компанией TUSAŞ. В церемонии подписания, состоявшейся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23, принимали участие заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов, председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн и другие официальные лица. Основной целью заключения контракта является интеграция "умных" бомб и ракет турецкого производства в самолеты ВВС Азербайджана и выполнение работ по модернизации их авионики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Türkiyə ilə birgə modernizə edəcəyi Su-25 ML hücum təyyarələri "Laçın" adlanacaq

Самое читаемое

Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
25 июля 2023 г. 13:06
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi