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Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в ВВС

Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в ВВС В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2024 год, в Баку мобильной тренинговой группой командования ВВС НАТО с личным составом ВВС проводится курс "Управление и контроль воздушного пространства в ВВС".
Армия
13 июня 2024 г. 17:22
Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в ВВС

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2024 год, в Баку мобильной тренинговой группой командования ВВС НАТО с личным составом ВВС проводится курс "Управление и контроль воздушного пространства в ВВС".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Целью курса является обучение основным принципам НАТО по управлению и контролю воздушного пространства, совершенствование теоретических знаний слушателей по специальностям.

Учебный курс продлится до 14 июня.

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Версия на английском языке ФотоNATO's Mobile Training Team conducts course at Azerbaijan Air Force
Версия на азербайджанском языке ФотоNATO-nun mobil təlim qrupu HHQ-də hava məkanının idarə olunması kursunu keçir

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