Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в ВВС

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2024 год, в Баку мобильной тренинговой группой командования ВВС НАТО с личным составом ВВС проводится курс "Управление и контроль воздушного пространства в ВВС".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Целью курса является обучение основным принципам НАТО по управлению и контролю воздушного пространства, совершенствование теоретических знаний слушателей по специальностям.
Учебный курс продлится до 14 июня.