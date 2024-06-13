Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в ВВС

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2024 год, в Баку мобильной тренинговой группой командования ВВС НАТО с личным составом ВВС проводится курс "Управление и контроль воздушного пространства в ВВС".

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2024 год, в Баку мобильной тренинговой группой командования ВВС НАТО с личным составом ВВС проводится курс "Управление и контроль воздушного пространства в ВВС".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Целью курса является обучение основным принципам НАТО по управлению и контролю воздушного пространства, совершенствование теоретических знаний слушателей по специальностям.

Учебный курс продлится до 14 июня.