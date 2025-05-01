Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку

В Баку проходит курс мобильной тренинговой группы НАТО.

В Баку проходит курс мобильной тренинговой группы НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2025 год, находящейся с визитом в Азербайджане мобильной тренинговой группой командования Военно-воздушных сил НАТО проводится курс на тему "Планирование и проведение воздушных операций" для военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана.

Цель курса состоит в разъяснении основных принципов управления воздушным пространством в НАТО, самооценки (SEL) и оценивания (NEL) авиаэкипажей в рамках Программы НАТО "Концепция оперативных возможностей", а также совершенствовании теоретических и практических навыков слушателей по их специальностям.

В ходе курса участники выполнят практические и теоретические задачи в рабочих группах. По завершении будут представлены брифинги по выполненным задачам и достигнутым целям, состоится вручение сертификатов.

Отметим, что учебный курс продлится до 2 мая.