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Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку

Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку В Баку проходит курс мобильной тренинговой группы НАТО.
Армия
1 мая 2025 г. 11:17
Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку

В Баку проходит курс мобильной тренинговой группы НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2025 год, находящейся с визитом в Азербайджане мобильной тренинговой группой командования Военно-воздушных сил НАТО проводится курс на тему "Планирование и проведение воздушных операций" для военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана.

Цель курса состоит в разъяснении основных принципов управления воздушным пространством в НАТО, самооценки (SEL) и оценивания (NEL) авиаэкипажей в рамках Программы НАТО "Концепция оперативных возможностей", а также совершенствовании теоретических и практических навыков слушателей по их специальностям.

В ходе курса участники выполнят практические и теоретические задачи в рабочих группах. По завершении будут представлены брифинги по выполненным задачам и достигнутым целям, состоится вручение сертификатов.

Отметим, что учебный курс продлится до 2 мая.

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Версия на английском языке NATO Mobile Training Team conducts course in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupunun kursu keçirilir

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