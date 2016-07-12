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    ​Мобильная учебная группа НАТО проводит в Баку курсы по "Планированию учений"

    Курсы, в которых принимают участие военнослужащие из различных видов войск Вооруженных сил, продлятся до 14 июля

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Согласно "Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2016 год", Мобильная учебная группа Командования объединенных сил НАТО в Брунсуме (Королевство Нидерландов) проводит учебные курсы в Военной академии Вооруженных сил Азербайджана на тему "Планирование учений". Как сообщает Report, во время курсов, делегация НАТО представит личному составу лекции на следующие темы: "Командная и Силовая структура НАТО", "Процесс учений и программирования в НАТО", "Основные свойства планирования учений", "Концепции учений", "Планирование и подготовка учений", "Управление учениями". Также во время курсов в составе рабочих групп будут проводиться дискуссии и обмен мнением. 

    Курсы, в которых принимают участие военнослужащие из различных видов войск Вооруженных сил, продлятся до 14 июля.

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