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    Мобильная учебная группа НАТО проводит семинар в Баку для азербайджанских военнослужащих

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    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Согласно "Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2018 год", Мобильная учебная группа командования объединенных военно-воздушных сил НАТО в Рамштайне проводит семинар в Баку.

    Как сообщили Report в пресс-службы министерства обороны, в ходе семинара делегация НАТО представляет участникам брифинги по ведению воздушных операций, планированию и выполнению военно-транспортных операций, проведению поисково-спасательных операций в ходе войны, а также другим темам.

    В мероприятии участвуют военнослужащие различных родов войск.

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