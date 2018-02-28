Мобильная учебная группа НАТО проводит семинар в Баку для азербайджанских военнослужащих

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Согласно "Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2018 год", Мобильная учебная группа командования объединенных военно-воздушных сил НАТО в Рамштайне проводит семинар в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службы министерства обороны, в ходе семинара делегация НАТО представляет участникам брифинги по ведению воздушных операций, планированию и выполнению военно-транспортных операций, проведению поисково-спасательных операций в ходе войны, а также другим темам.

В мероприятии участвуют военнослужащие различных родов войск.