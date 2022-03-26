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МО Азербайджана: Заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений

МО Азербайджана: Заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений 25 марта в ходе телефонного разговора министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу была обсуждена ситуация, сложившаяся на территории Азербайджана, где временно находится россий
Армия
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26 марта 2022 г. 23:22
МО Азербайджана: Заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений

25 марта в ходе телефонного разговора министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу была обсуждена ситуация, сложившаяся на территории Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент. В ходе беседы азербайджанская сторона заявила, что в пунктах проводится уточнение позиций и мест дислокации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Несмотря на это, утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии. В результате немедленных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить.

Министерство обороны заявляет, что Азербайджан привержен соблюдению Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и не нарушил никаких его положений.

"С сожалением отмечаем, что в соответствии с пунктом 4 данного заявления до сих пор не выполнен полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана. Поэтому нарушителем положений Заявления является именно Армения, а не Азербайджан", - отметили в ведомстве.

Данное заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений и Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года, подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistanın qeyri-qanuni silahlı dəstələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmayıb

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