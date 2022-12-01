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МО: Вызывает сожаление игнорирование миротворческим контингентом РФ наших обращений

МО: Вызывает сожаление игнорирование миротворческим контингентом РФ наших обращений Вызывает сожаление игнорирование миротворческим контингентом Российской Федерации наших обращений.
Армия
1 декабря 2022 г. 23:17
МО: Вызывает сожаление игнорирование миротворческим контингентом РФ наших обращений

Вызывает сожаление игнорирование миротворческим контингентом Российской Федерации наших обращений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Еще раз заявляем о НЕДОПУСТИМОСТИ указания названий населенных пунктов на территории Азербайджанской Республики под вымышленными армянскими топонимами, в том числе использования выражения "территория Нагорного Карабаха".

Призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать в официальных сообщениях неправильные формулировки при упоминании названий территорий Азербайджана.

Напоминаем, что территория, указанная в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 01.12.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как "территория Нагорного Карабаха", является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, обозначенных как "Мардакерт", "Мартуни", "Мадагиз" и "Гетаван", - АГДЕРЕ, ХОДЖАВЕНД, СУГОВУШАН И ГОЗЛУКЁРПЮ соответственно", - отмечает ведомство.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Rusiya sülhməramlı kontingentinin müraciətlərimizə məhəl qoymamasına təəssüf edirik"

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