МО: Вызывает сожаление игнорирование миротворческим контингентом РФ наших обращений

Вызывает сожаление игнорирование миротворческим контингентом Российской Федерации наших обращений.

Вызывает сожаление игнорирование миротворческим контингентом Российской Федерации наших обращений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Еще раз заявляем о НЕДОПУСТИМОСТИ указания названий населенных пунктов на территории Азербайджанской Республики под вымышленными армянскими топонимами, в том числе использования выражения "территория Нагорного Карабаха".

Призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать в официальных сообщениях неправильные формулировки при упоминании названий территорий Азербайджана.

Напоминаем, что территория, указанная в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 01.12.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как "территория Нагорного Карабаха", является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, обозначенных как "Мардакерт", "Мартуни", "Мадагиз" и "Гетаван", - АГДЕРЕ, ХОДЖАВЕНД, СУГОВУШАН И ГОЗЛУКЁРПЮ соответственно", - отмечает ведомство.