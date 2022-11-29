МО: Вызывает сожаление, что российский миротворческий контингент проигнорировал наши обращения

Вызывает сожаление, что российский миротворческий контингент проигнорировал наши обращения.

Вызывает сожаление, что российский миротворческий контингент проигнорировал наши обращения.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«Хотим еще раз указать, что названия наших населенных пунктов на территории Азербайджанской Республики с вымышленными армянскими топонимами, в том числе с использованием словосочетания «территория Нагорного Карабаха», НЕДОПУСТИМО.

Мы призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать неправильные выражения, которые мы упомянули в их официальной информации, и надеемся, что этот призыв будет услышан. Кроме того, мы требуем корректного указания названия нашей страны на карте, которой они поделились.

Вынуждены еще раз напомнить, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации от 29.11.2022, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, территория указанная как «территория Нагорного Карабаха» является Карабахским экономическим районом, а официальные названия населенных пунктов «Мардакерт» и «Мартуни» - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно», - говорится в заявлении.

В министерстве также подчеркнули, что сообщение о том, что миротворческий контингент упомянул в информации о том, что подразделения Азербайджанской Армии открыли огонь в направлении Шуши, в результате чего два человека получили ранения, не имеет под собой реальных оснований и является полностью ложным.