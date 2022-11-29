О нас

МО: Вызывает сожаление, что российский миротворческий контингент проигнорировал наши обращения

МО: Вызывает сожаление, что российский миротворческий контингент проигнорировал наши обращения Вызывает сожаление, что российский миротворческий контингент проигнорировал наши обращения.
Армия
29 ноября 2022 г. 22:40
МО: Вызывает сожаление, что российский миротворческий контингент проигнорировал наши обращения

Вызывает сожаление, что российский миротворческий контингент проигнорировал наши обращения.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«Хотим еще раз указать, что названия наших населенных пунктов на территории Азербайджанской Республики с вымышленными армянскими топонимами, в том числе с использованием словосочетания «территория Нагорного Карабаха», НЕДОПУСТИМО.

Мы призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать неправильные выражения, которые мы упомянули в их официальной информации, и надеемся, что этот призыв будет услышан. Кроме того, мы требуем корректного указания названия нашей страны на карте, которой они поделились.

Вынуждены еще раз напомнить, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации от 29.11.2022, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, территория указанная как «территория Нагорного Карабаха» является Карабахским экономическим районом, а официальные названия населенных пунктов «Мардакерт» и «Мартуни» - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно», - говорится в заявлении.

В министерстве также подчеркнули, что сообщение о том, что миротворческий контингент упомянул в информации о том, что подразделения Азербайджанской Армии открыли огонь в направлении Шуши, в результате чего два человека получили ранения, не имеет под собой реальных оснований и является полностью ложным.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MN: "Rusiya sülhməramlı kontingentinin müraciətlərimizə etinasız yanaşması təəssüf doğurur"

Другие новости из категории

МО: Информация о ранении армянского военнослужащего не соответствует действительности
МО: Информация о ранении армянского военнослужащего не соответствует действительности
29 ноября 2022 г. 19:50
В армии Азербайджана проводится курс по снайперской подготовке
ВидеоВ армии Азербайджана проводится курс по снайперской подготовке
29 ноября 2022 г. 17:47
Граждане Пакистана задержаны при попытке пересечения азербайджано-российской госграницы
ФотоГраждане Пакистана задержаны при попытке пересечения азербайджано-российской госграницы
29 ноября 2022 г. 16:04
​​​​​​​Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Физули, Тертере, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
​​​​​​​Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Физули, Тертере, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
29 ноября 2022 г. 11:08
Пентагон: Азербайджан – важный партнер США в регионе
Пентагон: Азербайджан – важный партнер США в регионе
29 ноября 2022 г. 11:02
Начальник Генштаба Керим Велиев посетил посольство Азербайджана в США
Начальник Генштаба Керим Велиев посетил посольство Азербайджана в США
29 ноября 2022 г. 08:29
Минобороны Азербайджана вновь призвало командование РМК правильно указывать топонимы населенных пунктов
Минобороны Азербайджана вновь призвало командование РМК правильно указывать топонимы населенных пунктов
28 ноября 2022 г. 21:29
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
28 ноября 2022 г. 17:53
Скончался рядовой Азербайджанской армии
Скончался рядовой Азербайджанской армии
28 ноября 2022 г. 10:54
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли наши позиции в Шуше, Ходжавенде, Ходжалы и Агдаме
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли наши позиции в Шуше, Ходжавенде, Ходжалы и Агдаме
28 ноября 2022 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi