МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, 14 сентября в 14:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Хачик Кешишкендского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в заявлении.