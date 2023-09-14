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МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване

МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.  
Армия
14 сентября 2023 г. 17:01
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, 14 сентября в 14:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Хачик Кешишкендского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions in Nakhchivan direction subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Naxçıvandakı mövqelərini atəşə tutub

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