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МО: В Кяльбаджаре и Лачыне проложено более 580 км дорог с грунтовым покрытием

МО: В Кяльбаджаре и Лачыне проложено более 580 км дорог с грунтовым покрытием На территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджанской армии под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются инженерные
Армия
26 октября 2021 г. 17:33
МО: В Кяльбаджаре и Лачыне проложено более 580 км дорог с грунтовым покрытием

На территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджанской армии под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются инженерные работы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

По указанию Верховного главнокомандующего осуществляется взаимодействие инженерных войск с другими государственными структурами с целью обеспечения деятельности войск, дислоцированных в освобожденных от оккупации Кяльбаджарском и Лачынском районах, и восстановления инфраструктуры.

От населенного пункта Истису Кяльбаджарского района до населенного пункта Минкенд Лачынского района, а также в других направлениях вдоль государственной границы проложено более 580 км дорог с грунтовым покрытием. С целью безопасного передвижения войск в горных районах в зимние месяцы завершена разметка дорог и установка снежных вех.

Продолжается выполнение необходимых мероприятий для восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani MoD builds over 580 km of paved roads in Kalbajar, Lachin districts
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Kəlbəcər və Laçında 580 km-dən çox torpaq örtüklü yollar inşa edilib"

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