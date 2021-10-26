МО: В Кяльбаджаре и Лачыне проложено более 580 км дорог с грунтовым покрытием

На территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджанской армии под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются инженерные

На территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджанской армии под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются инженерные работы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

По указанию Верховного главнокомандующего осуществляется взаимодействие инженерных войск с другими государственными структурами с целью обеспечения деятельности войск, дислоцированных в освобожденных от оккупации Кяльбаджарском и Лачынском районах, и восстановления инфраструктуры.

От населенного пункта Истису Кяльбаджарского района до населенного пункта Минкенд Лачынского района, а также в других направлениях вдоль государственной границы проложено более 580 км дорог с грунтовым покрытием. С целью безопасного передвижения войск в горных районах в зимние месяцы завершена разметка дорог и установка снежных вех.

Продолжается выполнение необходимых мероприятий для восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях.