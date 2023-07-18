МО: В июле на освобожденных территориях восстановлено более 70 км путей обеспечения

В июле было модернизировано и восстановлено более 70 км имеющихся путей обеспечения.

В июле было модернизировано и восстановлено более 70 км имеющихся путей обеспечения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В результате взаимодействия с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения автомобилей и колонн боевой техники по территории со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, были проложены новые пути обеспечения. В июле нынешнего года было модернизировано и восстановлено более 70 км имеющихся путей обеспечения", - говорится в сообщении министерства.