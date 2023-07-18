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МО: В июле на освобожденных территориях восстановлено более 70 км путей обеспечения

МО: В июле на освобожденных территориях восстановлено более 70 км путей обеспечения В июле было модернизировано и восстановлено более 70 км имеющихся путей обеспечения.
Армия
18 июля 2023 г. 10:28
МО: В июле на освобожденных территориях восстановлено более 70 км путей обеспечения

В июле было модернизировано и восстановлено более 70 км имеющихся путей обеспечения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В результате взаимодействия с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения автомобилей и колонн боевой техники по территории со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, были проложены новые пути обеспечения. В июле нынешнего года было модернизировано и восстановлено более 70 км имеющихся путей обеспечения", - говорится в сообщении министерства.

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Версия на английском языке MoD: More than 70 km of existing supply roads were restored
Версия на азербайджанском языке Bu ay azad edilmiş ərazilərdə 70 km-dən artıq təminat yolları bərpa edilib

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