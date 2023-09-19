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МО: В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачынской дороге созданы гуманитарные коридоры

МО: В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачынской дороге созданы гуманитарные коридоры Продолжаются локальные антитеррористические мероприятия Вооруженных сил Азербайджанской Республики в Карабахском регионе Азербайджана.
Армия
19 сентября 2023 г. 14:34
МО: В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачынской дороге созданы гуманитарные коридоры

Продолжаются локальные антитеррористические мероприятия Вооруженных сил Азербайджанской Республики в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура.

Учитывая размещение формированиями вооруженных сил Армении огневых средств вблизи жилых кварталов, призываем гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооруженных сил Армении. Соответствующая информация была разослана армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством мобильного SMS-сервиса. В то же время население предупреждается с помощью громкоговорителей и распространяются информационные листовки.

Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права.

Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачынской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема.

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Версия на английском языке MoD says humanitarian corridor created on Lachin road for evacuation of population of Karabakh from dangerous area
Версия на азербайджанском языке MN: "Qarabağdakı əhalinin təhlükəli ərazidən təxliyəsi üçün Laçın yolunda humanitar dəhliz yaradılıb"

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