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МО: В Агдамском районе конфискована очередная партия оружия и боевой техники

МО: В Агдамском районе конфискована очередная партия оружия и боевой техники В селе Гызыл-Кенгерли Агдамского района конфискована очередная партия оружия и боевой техники, принадлежавшая подразделениям ВС Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям.
Армия
25 сентября 2023 г. 15:30
МО: В Агдамском районе конфискована очередная партия оружия и боевой техники

В селе Гызыл-Кенгерли Агдамского района конфискована очередная партия оружия и боевой техники, принадлежавшая подразделениям ВС Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В частности, конфискованы танки, боевые машины пехоты (БМП), военная техника, большое количество артиллерийских снарядов, противотанковые средства, минометы, оружие различного калибра и боеприпасы.

В ведомстве отметили, что конфискация оружия и боевой техники продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda müxtəlif təyinatlı döyüş texnikası, silah və sursat müsadirə edilib 

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