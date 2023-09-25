МО: В Агдамском районе конфискована очередная партия оружия и боевой техники

В селе Гызыл-Кенгерли Агдамского района конфискована очередная партия оружия и боевой техники, принадлежавшая подразделениям ВС Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям.

В селе Гызыл-Кенгерли Агдамского района конфискована очередная партия оружия и боевой техники, принадлежавшая подразделениям ВС Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В частности, конфискованы танки, боевые машины пехоты (БМП), военная техника, большое количество артиллерийских снарядов, противотанковые средства, минометы, оружие различного калибра и боеприпасы.

В ведомстве отметили, что конфискация оружия и боевой техники продолжается.