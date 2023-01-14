МО: В 2023 году работы по разминированию будут продолжены в соответствии с планом

МО: В 2023 году работы по разминированию будут продолжены в соответствии с планом

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения в связи с разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения в связи с разминированием на освобожденных от оккупации территориях. Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, министр дал поручения на служебном совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства. На совещании было поручено продолжить в 2023 году инженерные мероприятия по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов по направлениям, определенным в соответствии с планом. Доведя до сведения участников совещания особенности боевой подготовки в зимний учебный период, министр обороны отметил важность вопросов обеспечения подразделений в зимние месяцы, особенно дислоцированных в горной местности, поддержания путем снабжения и линий связи в постоянно исправном состоянии. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Mine clearance in liberated territories to continue in 2023 – defense ministry