МО: В 2023 году работы по разминированию будут продолжены в соответствии с планом

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения в связи с разминированием на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, министр дал поручения на служебном совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства.
На совещании было поручено продолжить в 2023 году инженерные мероприятия по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов по направлениям, определенным в соответствии с планом.
Доведя до сведения участников совещания особенности боевой подготовки в зимний учебный период, министр обороны отметил важность вопросов обеспечения подразделений в зимние месяцы, особенно дислоцированных в горной местности, поддержания путем снабжения и линий связи в постоянно исправном состоянии.