МО: Усилен контроль по предотвращению теплового удара среди личного состава

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на служебном совещании в Центральном командном пункте заслушал доклады о деятельности Национального университета обороны.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на служебном совещании в Центральном командном пункте заслушал доклады о деятельности Национального университета обороны.

Как сообщает Report, министр подчеркнул важность эффективного использования научного потенциала для повышения качества исследований в военной науке, в том числе изучения современных боевых операций и использования новых методов в военных учебных заведениях.

Была отмечена важность контроля за неукоснительным соблюдением требований особого режима, а также правил пожарной и иной безопасности в целях предотвращения теплового и солнечного ударов среди личного состава.