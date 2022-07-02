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МО: Усилен контроль по предотвращению теплового удара среди личного состава

МО: Усилен контроль по предотвращению теплового удара среди личного состава Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на служебном совещании в Центральном командном пункте заслушал доклады о деятельности Национального университета обороны.
Армия
2 июля 2022 г. 12:33
МО: Усилен контроль по предотвращению теплового удара среди личного состава

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на служебном совещании в Центральном командном пункте заслушал доклады о деятельности Национального университета обороны.

Как сообщает Report, министр подчеркнул важность эффективного использования научного потенциала для повышения качества исследований в военной науке, в том числе изучения современных боевых операций и использования новых методов в военных учебных заведениях.

Была отмечена важность контроля за неукоснительным соблюдением требований особого режима, а также правил пожарной и иной безопасности в целях предотвращения теплового и солнечного ударов среди личного состава.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Defence Ministry tightens control measures to prevent heatstroke and sunstroke cases among military personnel 
Версия на азербайджанском языке MN: Orduda günvurma hallarının qarşısının alınması ilə bağlı nəzarət tədbirləri gücləndirilib

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