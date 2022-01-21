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МО: Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях

МО: Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.
Армия
21 января 2022 г. 18:38
МО: Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях

Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по улучшению социально-бытовых условий, условий службы военнослужащих Азербайджанской армии и повышению боеготовности войск.

Заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов осмотрел переданную в пользование личного состава новопостроенную инфраструктуру модульного типа в Кяльбаджар-Лачынском направлении государственной границы.

Было отмечено, что здесь созданы все необходимые условия для качественной организации и несения боевого дежурства. Предусмотрены казарма, оснащенная отоплением, оружейная, столовая, кухня, продовольственный склад и банно-санитарный узел. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения территории установлены генераторы.

Генерал-лейтенант Н.Османов довел до сведения командного состава соответствующие указания министра обороны по дальнейшему повышению уровня несения боевого дежурства и боеспособности войск.

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Версия на английском языке ФотоMoD: Provision of military units in liberated territories being improved
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Azad edilən ərazilərdə dislokasiya olan bölmələrin təminatı yaxşılaşdırılır

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