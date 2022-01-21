МО: Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях

Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Улучшается обеспечение подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по улучшению социально-бытовых условий, условий службы военнослужащих Азербайджанской армии и повышению боеготовности войск.

Заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов осмотрел переданную в пользование личного состава новопостроенную инфраструктуру модульного типа в Кяльбаджар-Лачынском направлении государственной границы.

Было отмечено, что здесь созданы все необходимые условия для качественной организации и несения боевого дежурства. Предусмотрены казарма, оснащенная отоплением, оружейная, столовая, кухня, продовольственный склад и банно-санитарный узел. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения территории установлены генераторы.

Генерал-лейтенант Н.Османов довел до сведения командного состава соответствующие указания министра обороны по дальнейшему повышению уровня несения боевого дежурства и боеспособности войск.