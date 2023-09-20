МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей "Урал" и 4 миномета

Продолжаются локальные антитеррористические мероприятия, проводимые Вооруженными Силами Азербайджанской в Карабахском экономическом районе.
Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.
По его словам, в ходе проведенных мероприятий подразделениями ВС Азербайджана в качестве трофеев захвачены 6 автомобилей "Урал", груженных минометными снарядами, и 4 миномета, принадлежащие подразделениям Вооруженных сил Армении.