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МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей "Урал" и 4 миномета

МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей "Урал" и 4 миномета Продолжаются локальные антитеррористические мероприятия, проводимые Вооруженными Силами Азербайджанской в Карабахском экономическом районе.
Армия
20 сентября 2023 г. 10:29
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей Урал и 4 миномета

Продолжаются локальные антитеррористические мероприятия, проводимые Вооруженными Силами Азербайджанской в Карабахском экономическом районе.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

По его словам, в ходе проведенных мероприятий подразделениями ВС Азербайджана в качестве трофеев захвачены 6 автомобилей "Урал", груженных минометными снарядами, и 4 миномета, принадлежащие подразделениям Вооруженных сил Армении.

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Версия на английском языке 6 Ural military vehicles, 4 mortars belonging to Armenians seized as trophies: MoD
Версия на азербайджанском языке Ermənilərə məxsus 6 "Ural" markalı hərbi avtomobil və 4 minaatan qənimət olaraq ələ keçirilib

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