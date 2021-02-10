МО Турции: Отправленные в Азербайджан миноочистители успешно прошли испытания

Министерство национальной обороны Турции распространило информацию об успешных испытаниях отправленных в Азербайджан миноочистителей.

Министерство национальной обороны Турции распространило информацию об успешных испытаниях отправленных в Азербайджан миноочистителей.

Как передает Report, в министерстве сообщили, что механические оборудования для разминирования (MEMATT) прошли в Азербайджане все испытания.

За испытаниями и обучением впервые экспортируемых в Азербайджан MEMATT наблюдали начальник Управления инженерных войск азербайджанской армии, генерал-майор Анар Керимов и представители предприятия-производителя.

Было отмечено, что одновременно с вводом в эксплуатацию Вооруженными силами Турции MEMATT, было подписано соглашение о поставке в Азербайджан 20 машин.

Mеханические оборудования для разминирования, производимые Турцией за счет внутренних возможностей, управляемые дистанционно и оснащенные системой, исключающей участие человека, разработаны в целях предотвращения потерь в деятельности по разминированию.