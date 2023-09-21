МО Турции: Армения тщательно заминировала Карабах

Вооруженные силы Турции продолжат оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных от оккупации территорий.

Вооруженные силы Турции продолжат оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

В заявлении ведомства подчеркнули, что Армения тщательно заминировала освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

В министерстве также отметили, что совместный Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе продолжает свою деятельность: “Центр проводит необходимую работу, периодически делает доклады”.