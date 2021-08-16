МО: Сообщение о гибели армянского военнослужащего из-за обстрела со стороны ВС Азербайджана - дезинформация

Информация, распространяемая армянской стороной о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела подразделений Азербайджанской армии в направлении Нахчыванской Автономной республики, не соответствует действительности. Об этом сообщает Re

Информация, распространяемая армянской стороной о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела подразделений Азербайджанской армии в направлении Нахчыванской Автономной республики, не соответствует действительности.



Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Сегодня с 09:30 именно вооруженные силы Армении обстреливали позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района.



Сообщаем, что цель противоположной стороны в распространении дезинформации - сокрытие факта расстрела армянского военнослужащего на почве внутреннего конфликта", - сказано в сообщении.