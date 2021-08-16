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МО: Сообщение о гибели армянского военнослужащего из-за обстрела со стороны ВС Азербайджана - дезинформация

МО: Сообщение о гибели армянского военнослужащего из-за обстрела со стороны ВС Азербайджана - дезинформация Информация, распространяемая армянской стороной о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела подразделений Азербайджанской армии в направлении Нахчыванской Автономной республики, не соответствует действительности. Об этом сообщает Re
Армия
16 августа 2021 г. 13:20
МО: Сообщение о гибели армянского военнослужащего из-за обстрела со стороны ВС Азербайджана - дезинформация

Информация, распространяемая армянской стороной о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела подразделений Азербайджанской армии в направлении Нахчыванской Автономной республики, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Сегодня с 09:30 именно вооруженные силы Армении обстреливали позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района.

Сообщаем, что цель противоположной стороны в распространении дезинформации - сокрытие факта расстрела армянского военнослужащего на почве внутреннего конфликта", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Defense Ministry dismisses reports on death of Armenian soldier in alleged fire launched by Azerbaijani army
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusunun atəşi nəticəsində erməni hərbçisinin həlak olması məlumatı dezinformasiyasıdır"

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