МО: Служба войск на освобожденных территориях организована на высоком уровне

По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на высоком уровне организуется служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на высоком уровне организуется служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, задачи по всестороннему обеспечению подразделений и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий выполняются в плановом порядке:

"Для дальнейшего повышения боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу в районах со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями, поддержания на высоком уровне боевой готовности успешно продолжается строительство объектов военной инфраструктуры современного типа, а также принимаются другие необходимые меры".

Личный состав азербайджанской армии готов выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего во имя защиты наших земель", - сообщили в Минобороны.