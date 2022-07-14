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МО: Служба войск на освобожденных территориях организована на высоком уровне

МО: Служба войск на освобожденных территориях организована на высоком уровне По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на высоком уровне организуется служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.
Армия
14 июля 2022 г. 18:04
МО: Служба войск на освобожденных территориях организована на высоком уровне

По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на высоком уровне организуется служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, задачи по всестороннему обеспечению подразделений и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий выполняются в плановом порядке:

"Для дальнейшего повышения боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу в районах со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями, поддержания на высоком уровне боевой готовности успешно продолжается строительство объектов военной инфраструктуры современного типа, а также принимаются другие необходимые меры".

Личный состав азербайджанской армии готов выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего во имя защиты наших земель", - сообщили в Минобороны.

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Версия на английском языке Defense Ministry: "The troops’ service in the liberated territories is organized at a high level"
Версия на азербайджанском языке MN: "Azad edilmiş ərazilərdə qoşun xidməti yüksək səviyyədə təşkil edilir"

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