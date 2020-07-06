Минобороны опровергло сообщения об авиаударах по Ирану с территории Азербайджана

Распространение подобной информации направлено на подрыв азербайджано-иранских отношений

Минобороны прокомментировало информацию о том, что якобы российская РЛС "Контейнер" обнаружила неизвестные военные самолёты, нанёсшие удар по Ирану из воздушного пространства Азербайджана.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Министерстве обороны Азербайджана, данное сообщение, распространенное проармянскими силами, является необоснованным и ложным.

"Распространение подобной информации направлено на подрыв азербайджано-иранских отношений. Совершенно очевидно, что распространение информации с целью нанесения урона добрососедским отношениям между двумя странами - ничто иное, как целенаправленная клевета.

Заявляем, что с территории Азербайджана по сей день не было предпринято никаких шагов против соседней Исламской Республики Иран, и не будет предпринято в будущем".