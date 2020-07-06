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Report Georgia

Минобороны опровергло сообщения об авиаударах по Ирану с территории Азербайджана

Минобороны опровергло сообщения об авиаударах по Ирану с территории Азербайджана Распространение подобной информации направлено на подрыв азербайджано-иранских отношений
Армия
6 июля 2020 г. 13:23
Минобороны опровергло сообщения об авиаударах по Ирану с территории Азербайджана

Минобороны прокомментировало информацию о том, что якобы российская РЛС "Контейнер" обнаружила неизвестные военные самолёты, нанёсшие удар по Ирану из воздушного пространства Азербайджана.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Министерстве обороны Азербайджана, данное сообщение, распространенное проармянскими силами, является необоснованным и ложным. 

"Распространение подобной информации направлено на подрыв азербайджано-иранских отношений. Совершенно очевидно, что распространение информации с целью нанесения урона добрососедским отношениям между двумя странами - ничто иное, как целенаправленная клевета.

Заявляем, что с территории Азербайджана по сей день не было предпринято никаких шагов против соседней Исламской Республики Иран, и не будет предпринято в будущем".

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Версия на английском языке Defense Ministry: No steps taken against Iran from Azerbaijan's airspace
Версия на азербайджанском языке MN: Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı indiyədək heç bir addım atılmayıb və atılmayacaq

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