МО: Проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск.

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в соответствии с планом обеспечивается развертывание на территории органов управления воинских частей, поднятых по сигналу "Тревога", деятельность подразделений уточняется на карте. Заслушиваются доклады о принятых командирами решениях по выполнению поставленных задач.

Основной целью проведения учений является повышение управленческих способностей командиров и навыков гибкого принятия решений при приведении подразделений в различные состояния боевой готовности, а также совершенствование деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями.

Все задачи, поставленные на командно-штабных учениях, были успешно выполнены.