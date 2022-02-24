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МО: Проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск

МО: Проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск.
Армия
24 февраля 2022 г. 13:22
МО: Проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в соответствии с планом обеспечивается развертывание на территории органов управления воинских частей, поднятых по сигналу "Тревога", деятельность подразделений уточняется на карте. Заслушиваются доклады о принятых командирами решениях по выполнению поставленных задач.

Основной целью проведения учений является повышение управленческих способностей командиров и навыков гибкого принятия решений при приведении подразделений в различные состояния боевой готовности, а также совершенствование деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями.

Все задачи, поставленные на командно-штабных учениях, были успешно выполнены.

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Версия на английском языке Command-Staff Exercises underway with Land Forces formations
Версия на азербайджанском языке MN: "Quru Qoşunlarının birləşmələri ilə komanda-qərargah təlimləri keçirilir"

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