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МО: С применением высокоточного оружия выводятся из строя боевые средства и объекты военного назначения Армении

МО: С применением высокоточного оружия выводятся из строя боевые средства и объекты военного назначения Армении С применением высокоточного оружия выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.
Армия
19 сентября 2023 г. 13:42
МО: С применением высокоточного оружия выводятся из строя боевые средства и объекты военного назначения Армении

С применением высокоточного оружия выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских лиц, задействованных в строительно-восстановительных работах, и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Ministry: ‘Combat assets and military facilities of Armenia are incapacitated using high-precision weapons’
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: "Ermənistanın döyüş vasitələri və hərbi təyinatlı obyektləri sıradan çıxarılır"

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