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МО: Раненные в результате армянской провокации военнослужащие эвакуируются в медучреждение

МО: Раненные в результате армянской провокации военнослужащие эвакуируются в медучреждение 11 апреля в 16:20 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, включая минометы, позиции армии Азербайджана в Лачинском направлении.
Армия
12 апреля 2023 г. 14:06
МО: Раненные в результате армянской провокации военнослужащие эвакуируются в медучреждение

11 апреля в 16:20 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, включая минометы, позиции армии Азербайджана в Лачинском направлении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Благодаря бдительности военнослужащих армии Азербайджана провокация армянской стороны была решительно пресечена, огневые позиции подавлены, противоположная сторона понесла значительные потери.

Двое из четырех военнослужащих, получивших ранения при предотвращении провокации армянской стороны, эвакуируются посредством санитарной авиации из расположенного недалеко от места инцидента военно-медицинского учреждения в специализированное военно-медицинское учреждение под строгим наблюдением врачей.

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Версия на английском языке Azerbaijani servicemen wounded as result of Armenian provocation evacuated to medical institution 
Версия на азербайджанском языке MN: "Erməni təxribatı nəticəsində yaralanan hərbçilərimiz tibbi müəssisəyə təxliyə edilib"

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