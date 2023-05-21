МО: Проводится конкурс "Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке"

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части проводится конкурс "Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке".

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части проводится конкурс "Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Основной целью конкурса, проводимого в целях совершенствования педагогических навыков руководителей групп занятий по общественно-политической подготовке, обучения руководителей групп правилам должного ведения идеологической работы с военнослужащими, является поддержание высокого уровня боевого духа в воинских коллективах, в том числе привитие личному составу чувства верности народу, государству, Верховному Главнокомандующему и военной присяге, а также пропаганда передового опыта в области общественно-политической подготовки.

Согласно плану, победители, удостоенные наград в первом этапе, проводимом в воинских частях, примут участие во всеармейском конкурсе.