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МО: Проводится конкурс "Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке"

МО: Проводится конкурс "Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке" В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части проводится конкурс "Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке".
Армия
21 мая 2023 г. 14:31
МО: Проводится конкурс Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части проводится конкурс "Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Основной целью конкурса, проводимого в целях совершенствования педагогических навыков руководителей групп занятий по общественно-политической подготовке, обучения руководителей групп правилам должного ведения идеологической работы с военнослужащими, является поддержание высокого уровня боевого духа в воинских коллективах, в том числе привитие личному составу чувства верности народу, государству, Верховному Главнокомандующему и военной присяге, а также пропаганда передового опыта в области общественно-политической подготовки.

Согласно плану, победители, удостоенные наград в первом этапе, проводимом в воинских частях, примут участие во всеармейском конкурсе.

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