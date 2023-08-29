МО: Проведены экспертные переговоры с Германией в области военной медицины

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия, военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в дискуссия

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия, военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в дискуссиях на тему "Экспертные переговоры в области медицины", которые проводились в Германии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе визита, состоявшегося с целью обмена опытом и изучения передовых методов в области военной медицины, был проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих интерес.