МО: Проведена реконструкция отделений центрального продсклада в регионах

В настоящее время деятельность в этом направлении продолжается

Продолжаются мероприятия по повышению уровня боеготовности, улучшению материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий личного состава Азербайджанской армии, проводимые в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий была проведена реконструкция одного из отделений Центрального продовольственного склада в регионах, созданы все необходимые условия для приема, хранения и распределения продуктов питания войскам.

Установлена 200-тонная холодильная камера для хранения скоропортящихся продуктов, предусмотрено складское хранилище общей вместимостью 1000 тонн для хранения сухих продуктов, складское хранилище общей вместимостью 200 тонн для хранения картофеля и овощей и складское хранилище общей вместимостью в 140 тонн для хранения неприкосновенного запаса продуктов.

Кроме того, на территории построены 500-тонное складское хранилище, оснащенное системой охлаждения и предназначенное для хранения сухих продуктов, а также складское хранилище общей вместимостью в 200 тонн для хранения скоропортящихся продуктов.

В настоящее время деятельность в этом направлении продолжается.