МО: Присутствие армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана - источник опасности

"Присутствие вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований вопреки трехстороннему заявлению на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, продолжает оставаться источником опасности".

"Присутствие вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований вопреки трехстороннему заявлению на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, продолжает оставаться источником опасности".

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Министерства обороны Азербайджана.

"Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных элементов абсолютная необходимость", - подчеркнули в оборонном ведомстве.