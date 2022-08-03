МО: Присутствие армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана - источник опасности

"Присутствие вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований вопреки трехстороннему заявлению на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, продолжает оставаться источником опасности".
Как сообщает Report, об этом говорится в информации Министерства обороны Азербайджана.
"Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных элементов абсолютная необходимость", - подчеркнули в оборонном ведомстве.