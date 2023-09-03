МО: Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

3 сентября около 18:10 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайдж

3 сентября около 18:10 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно остановлены", - отметили в ведомстве.