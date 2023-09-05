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МО: Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

МО: Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения 5 сентября около 19:35 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями наш
Армия
5 сентября 2023 г. 21:26
МО: Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

5 сентября около 19:35 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в Ходжавендском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - отметили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке MN: Qanunsuz erməni silahlıların fortifikasiya qurğuları quraşdırmasının qarşısı alınıb

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