МО: Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

17 августа примерно в 11:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ при огневой поддержке предприняли попытку установить долговремен

17 августа примерно в 11:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ при огневой поддержке предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжавендском направлении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, а позиции незаконных армянских вооруженных формирований, оказывавших огневую поддержку этим работам, были подавлены.