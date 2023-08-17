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МО: Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

МО: Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения 17 августа примерно в 11:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ при огневой поддержке предприняли попытку установить долговремен
Армия
17 августа 2023 г. 13:24
МО: Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

17 августа примерно в 11:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ при огневой поддержке предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжавендском направлении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, а позиции незаконных армянских вооруженных формирований, оказывавших огневую поддержку этим работам, были подавлены.

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Версия на азербайджанском языке Xocavənddə qeyri-qanuni erməni silahlılarının fortifikasiya qurğuları quraşdırması cəhdinin qarşısı alınıb

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