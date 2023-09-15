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МО: Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть траншеи в направлении Ходжалы

МО: Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть траншеи в направлении Ходжалы Военнослужащие Азербайджанской армии пресекли очередную попытку незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые траншеи в Ходжалинском направлении.
Армия
15 сентября 2023 г. 11:22
МО: Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть траншеи в направлении Ходжалы

Военнослужащие Азербайджанской армии пресекли очередную попытку незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые траншеи в Ходжалинском направлении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"15 сентября в 09:30 по местному времени незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги с целью подойти к позициям Азербайджанской армии, расположенным в Ходжалинском направлении", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате неотложных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены.

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Версия на английском языке Attempts by illegal Armenian armed detachments to dig trench road in Khojaly prevented
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlılarının Xocalıda səngər yolları qazmasının qarşısı alınıb

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