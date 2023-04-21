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МО: Армяне пытаются найти новые пути для переброски военных грузов на территорию Азербайджана

МО: Армяне пытаются найти новые пути для переброски военных грузов на территорию Азербайджана После того, как подразделения Азербайджанской армии взяли под контроль грунтовые дороги на севере Лачынской дороги, предпринимаются попытки провоза из Армении живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники для армянских незаконных вооруженны
Армия
21 апреля 2023 г. 17:00
МО: Армяне пытаются найти новые пути для переброски военных грузов на территорию Азербайджана

После того, как подразделениями Азербайджанской Армии были взяты под контроль грунтовые дороги к северу от Лачынской дороги, предпринимаются попытки переброски живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения из Армении для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана и определения в этой связи новых путей проезда.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Утром 21 апреля техническими средствами было зафиксировано очередное передвижение военной автомобильной техники, перевозившей средства обеспечения на боевые позиции незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российского миротворческого контингента.

"Заявляем, что предпринимаемые Арменией попытки переброски в Карабахский экономический район Азербайджана живой силы, боеприпасов, в том числе мин, и определения в этой связи новых путей проезда, наряду с грубым нарушением положений трехстороннего заявления, создают предпосылки для роста напряженности в регионе и новых армянских провокаций", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə canlı qüvvə və silah-sursat daşınmasına cəhdlər göstərilir"

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