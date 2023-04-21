МО: Армяне пытаются найти новые пути для переброски военных грузов на территорию Азербайджана

После того, как подразделениями Азербайджанской Армии были взяты под контроль грунтовые дороги к северу от Лачынской дороги, предпринимаются попытки переброски живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения из Армении для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана и определения в этой связи новых путей проезда.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
Утром 21 апреля техническими средствами было зафиксировано очередное передвижение военной автомобильной техники, перевозившей средства обеспечения на боевые позиции незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российского миротворческого контингента.
"Заявляем, что предпринимаемые Арменией попытки переброски в Карабахский экономический район Азербайджана живой силы, боеприпасов, в том числе мин, и определения в этой связи новых путей проезда, наряду с грубым нарушением положений трехстороннего заявления, создают предпосылки для роста напряженности в регионе и новых армянских провокаций", - говорится в сообщении.