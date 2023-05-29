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МО: Предотвращены инженерные работы членов незаконных армянских вооруженных формирований

МО: Предотвращены инженерные работы членов незаконных армянских вооруженных формирований 29 мая члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской А
Армия
29 мая 2023 г. 19:30
МО: Предотвращены инженерные работы членов незаконных армянских вооруженных формирований

29 мая члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии, расположенными в направлениях Агдамского, Ходжавендского, Шушинского, Лачынского и Кельбаджарского районов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Благодаря неотложным мерам подразделений Азербайджанской Армии проводимые инженерные работы были немедленно остановлены", - отмечает ведомство.

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