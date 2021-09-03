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МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов на направлении Шуши

МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов на направлении Шуши 11:00
Армия
3 сентября 2021 г. 11:36
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов на направлении Шуши

3 сентября с 01:00 до 02:15 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли интенсивному обстрелу одно из подразделений Азербайджанской Армии в направлении Шуши.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Благодаря бдительности военнослужащих Азербайджанской Армии и незамедлительно принятым мерам обстрел был подавлен, противоположная сторона понесла потери. В связи с инцидентом проинформированы командование российских миротворцев и совместный турецко-российский мониторинговый центр. Мы и впредь будем решительно предпринимать адекватные меры в рамках законов Азербайджанской Республики при попытках подобных провокаций", - сообщили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin Şuşa istiqamətində təxribatının qarşısı alınıb, qarşı tərəf itki verib"

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