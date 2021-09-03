МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов на направлении Шуши

11:00

3 сентября с 01:00 до 02:15 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли интенсивному обстрелу одно из подразделений Азербайджанской Армии в направлении Шуши.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Благодаря бдительности военнослужащих Азербайджанской Армии и незамедлительно принятым мерам обстрел был подавлен, противоположная сторона понесла потери. В связи с инцидентом проинформированы командование российских миротворцев и совместный турецко-российский мониторинговый центр. Мы и впредь будем решительно предпринимать адекватные меры в рамках законов Азербайджанской Республики при попытках подобных провокаций", - сообщили в ведомстве.