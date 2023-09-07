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МО: Предотвращена очередная провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Кяльбаджаре

МО: Предотвращена очередная провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Кяльбаджаре В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о предотвращении очередной провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Кяльбаджарском направлении.
Армия
7 сентября 2023 г. 10:22
МО: Предотвращена очередная провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Кяльбаджаре

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о предотвращении очередной провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Кяльбаджарском направлении.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, 7 сентября примерно в 07:50 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншеи в целях приближения к позициям Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении ведомства.

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Версия на английском языке Azerbaijan suppresses another provocation of illegal Armenian armed detachments in Kalbajar 
Версия на азербайджанском языке MN: "Qeyri-qanuni erməni silahlılarının Kəlbəcərdə növbəti təxribatının qarşısı alınıb"

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