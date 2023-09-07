МО: Предотвращена очередная провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Кяльбаджаре

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о предотвращении очередной провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Кяльбаджарском направлении.

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о предотвращении очередной провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Кяльбаджарском направлении.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, 7 сентября примерно в 07:50 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншеи в целях приближения к позициям Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении ведомства.