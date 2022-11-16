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МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу

МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу 15 ноября в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям нашей армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечерско
Армия
16 ноября 2022 г. 08:54
МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу

15 ноября в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме того, 16 ноября в 00:50 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии на территории Агдамского района.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Defense ministry: Azerbaijani positions in Kalbajar direction come under fire
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

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