МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу

15 ноября в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям нашей армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечерско

15 ноября в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме того, 16 ноября в 00:50 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии на территории Агдамского района.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.