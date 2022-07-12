Позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

11 июля вечером подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

В результате принятых Азербайджанской армией адекватных ответных мер огневая активность армянской стороны была подавлена.