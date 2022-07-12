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Позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу Позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.
Армия
12 июля 2022 г. 10:52
Позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

11 июля вечером подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

В результате принятых Азербайджанской армией адекватных ответных мер огневая активность армянской стороны была подавлена.

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Версия на английском языке Azerbaijani MoD: Our positions fired in direction of Kalbajar
Версия на азербайджанском языке MN: "Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"

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