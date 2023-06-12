МО: Позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении подверглись интенсивному обстрелу

12 июня с 13:35 до 14:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркянд Басаркечарского района вели интенсивный огонь из стрелкового оружия по позициям армии Азербайджана, расположенным в направлении населенного

12 июня с 13:35 до 14:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований с 11:15 до 16:50 под видом сельскохозяйственных работ предпринимали попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в Физулинском и Лачынском направлениях.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, работы были немедленно остановлены.